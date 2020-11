Sono deceduti al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino altri due pazienti: un 65enne di Avella e un 72enne residente a Volturara Irpina. Il 65enne era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 16 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato prima nell’area verde e successivamente nella terapia subintensiva del Covid Hospital. Il 27 ottobre era stato trasferito in terapia intensiva.

Il 72enne, positivo al nuovo Coronavirus, è stato trasportato in gravi condizioni ieri mattina al Pronto soccorso della Città ospedaliera e ricoverato in terapia subintensiva al Covid Hospital. In meno di 24 ore al Moscati ci sono state cinque vittime.