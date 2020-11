Ai funerali Diego Armando Junior non potrà però esserci, per colpa della polmonite causata dal Covid. “Potete immaginare come sto, come mi sento, ho firmato per uscire oggi dall’ospedale. Ho detto subito: devo correre da mio padre. Ma gli esami hanno evidenziato la persistenza di una polmonite bilaterale interstiziale che non gli permetterà di mettersi in viaggio: “Il primo pensiero è stato quello di partire immediatamente ma i miei polmoni non reggerebbero in aereo: ho lasciato l’ospedale ma aspetterò qualche giorno prima di andare a dargli l’ultimo bacio”, sono le parole riportate dal Corriere dello Sport.

Ieri Diego Jr. aveva riferito di avere letto della morte del padre dai social mentre era ancora ricoverato al Cotugno. Ora il 34enne è negativo al Coronavirus ma gli resta la scia della polmonite che non è ancora guarita.