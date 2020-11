E’ arrivata circa 50′ fa la notizia che Amir Rrahmani, il difensore – centrale del Napoli e della nazionale albanese, è risultato positivo al Covid-19. La societa’ comunica quanto evidenziato attraverso un Tweet ufficiale riferendo che la positivita’ e’ emersa dagli ultimi tamponi effettuati stamattina al rientro dalla propria nazionale.

In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/yMFwnQTJMp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2020

Ancora, la societa’, ha precisato che il calciatore non e’ mai entrato in contatto con il resto della squadra ed osservera’ il periodo di isolamento presso la propria abitazione.

Non ci sara’, dunque, per Napoli-Milan in programma per Domenica 22 Novembre allo Stadio San Paolo ore 20:45.

Fonte immagine: Gonfialarete.com