NAPOLI – Da fonte Sky, per la gara di domenica contro il Milan, Gattuso dovra’ fare a meno di Victor Osimhen, fermo ai box per una lussazione anteriore alla spalla destra. L’attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana, non sara’ a disposizione del mister il quale, pero’, si servira’ dei suoi validissimi assi da impiegare contro i rossoneri domenica sera allo stadio San Paolo.

A guidare l’attacco azzurro non ci sara’ Petagna. Gattuso sembra essere orientato sul 4-3-3 schierando nella fase offensiva il tridente Politano, Insigne e Mertens. In difesa ci sara’ Mario Rui, mentre in mediana Demme ed Elmas insieme a Fabian Ruiz. Koulibaly e Manolas alla guida della (ormai) solida barriera difesiva.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

