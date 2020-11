In coincidenza con la ripresa delle attivita’ scolastiche, a ottobre l’aumento dei contagi Covid a Napoli nella fascia 6-18 anni ha fatto registrare un forte incremento, che mostra un lieve calo della curva nella scorsa settimana (in Campania da meta’ ottobre e’ in vigore la didattica a distanza per tutti gli istituti). E’ quanto emerge dal report sul contagio curato dall’universita’ Vanvitelli e dal Comune partenopeo. Secondo i dati, i giovanissimi dai 6 ai 18 anni hanno visto, dal 27 settembre al 4 ottobre, un aumento dei casi del 7,2%.

La settimana dopo l’incremento e’ piu’ che raddoppiato, balzando al 18,7%, per poi toccare il 23,7 nelle due settimane successive. Il boom in questa fascia d’eta’ c’e’ stato nella settimana 1-8 novembre, +32,1%; dall’8 al 15 di questo mese la curva per la prima volta e’ calata, al 26,9%.