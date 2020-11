Tensione nel tardo pomeriggio nella nota clinica Sanatrix al Vomero per un neonato morto in circostanze ancora tutte da verificare. I familiari della donna e del piccolo hanno devastato il reparto per la rabbia dovuta all’inatteso decesso del piccolo. Sul posto sono subito arrivate le forze dell’ordine per chiarire l’accaduto.

Secondo quanto appreso la donna sarebbe arrivata nella famosa clinica ed avrebbe dato alla luce il piccolo. Non è chiaro se il bambino sia nato già senza vita o se invece sia deceduto poco dopo. Nel caos generale sono rimasti colpiti anche alcuni dipendenti della struttura sanitaria.