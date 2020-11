Addio a Mario Adorato, altra vittima del Covid. Mario aveva 66 anni. A piangerlo la moglie Rosaria, i 3 figli. Mario era il fratello di Valentina Adorato, conosciuta come “Valentina Ok” nota cantante transgender di Napoli deceduta nel 2014 per un male incurabile LEGGI QUI L’ARTICOLO. Il fratello Mario si è spento all’ospedale Moscati di Aversa a causa del coronavirus.

“Lo conoscevano tutti, amato e stimato da tutti, in quanto analista e tecnico di laboratorio. Mario e Rosaria erano una coppia, completa entrambi felici della loro unione. Lo abbiamo perso in 21 giorni, per questo maledettissimo virus covid, ce lo ha strappato via. Non era patologico era una roccia”, dichiara Giuseppina Adorato, un’altra sorella di Mario.