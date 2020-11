Campania, San Marzano Sul Sarno, Salerno e mezza Italia a lutto: il Covid-19 ha portato via Matteo Palma, noto imprenditore nativo appunto della città dell’Agro-Sarnese e che si è spento a Torino. Tra i proprietari del Caffè et Cafè di corso Garibald a Salerno e di altri locali sparsi in tutta Italia per lui il cordoglio è enorme.

“Sei stato una Persona perbene, buona, sincera, leale e quando serviva duro – ha scritto lo staff dello storico bar – Le sfide per te non sono mai state un problema. Hai lottato come sempre, ma questo maledetto Covid ha avuto la meglio. Resterai sempre nei nostri cuori perché col tuo sorriso sei stato un padre, un amico, un maestro e un grande esempio per tutti noi”.