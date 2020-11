“Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli, sei diventato un Napoletano doc. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l’hai amata. Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l’amore”. Cosi’ su Instagram Lorenzo Insigne. “Sono cresciuto – prosegue il capitano del Napoli – sentendo i racconti della mia famiglia sulle tue gesta, vedendo e rivedendo le tue infinite partite. Sei stato il piu’ grande giocatore della storia, sei stato il nostro Diego. Ho avuto la fortuna di incontrarti, parlarti, conoscerti e non ti nego che mi tremavano le gambe”.

“Per me hai sempre avuto belle parole, parole di conforto che non potro’ mai dimenticare e che custodiro’ per sempre dentro di me. Da tifoso, da Napoletano, da calciatore: grazie di tutto D10S. Ti ameremo per sempre”.