Mancanza di personale: l’Eav cancella per i prossimi due giorni tre tratte del servizio Circumvesuviana. Ad annunciarlo e’ lo stesso Ente autonomo Volturno che, sul proprio sito internet, spiega che ”in considerazione del protrarsi delle difficolta’ in termini di disponibilita’ del personale, nei giorni di venerdi’ 20 e sabato 21 novembre il servizio ferroviario sara’ sospeso sulle tratte Poggiomarino-Torre Annunziata, Poggiomarino-Sarno e Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale”. ”Pertanto – fanno sapere ancora da Eav – nei giorni 20 e 21 novembre la linea Napoli-Scafati-Poggiomarino limitera’ a Torre Annunziata e la linea Napoli-Sarno limitera’ a Poggiomarino, mentre il servizio ferroviario sulla linea Napoli-San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale sara’ soppresso”.

Per le linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sarno saranno comunque disponibili i servizi aggiuntivi attualmente vigenti. A rendere ancora piu’ forti i disagi che si troveranno ad affrontare gli utenti della Circumvesuviana, anche il fatto che nella giornata di domani saranno cancellate 21 corse tra Napoli e Sorrento, 14 tra Napoli e Baiano e sette lungo la tratta Napoli-Sarno (gia’ limitata a Poggiomarino).