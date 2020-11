Dramma nella notte nel convento delle Suore Addolorate a Torre del Greco: suor Camilla è morta nel sonno. Aveva 80 anni ed era risultata positiva al Covid dallo scorso 3 novembre. Pare avesse problemi cardiologici e fosse diabetica, un quadro clinico che certamente ha fatto in modo che non superasse l’infezione. Tuttavia, per lei non era stato disposto il ricovero ed almeno fino ad ieri non presentava importanti difficoltà respiratorie.

Nel convento, intanto, ci sono altre suore positive, mentre è attesa per il risultato dei tamponi eseguiti su altre cinque suore. Una situazione che genera preoccupazione in città dal momento che il convento si occupa anche del recupero di minori a rischio nel quartiere cittadino. A Torre del Greco nelle ultime 24 ore sono saliti a 48 i casi accertati, per un totale di 595.