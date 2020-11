“Interpretando il sentimento popolare” il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Veronica Stile, avvocatessa 33enne che era risultata positiva al Covid. La giovane madre, che custodiva in grembo un’altra vita, era stata ricoverata a Napoli ma il suo quadro clinico e’ improvvisamente precipitato.

“Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia”, ha scritto sui social il primo cittadino di Nocera Inferiore, precisando che “qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con se’ di altra vita, possa spegnersi cosi”. Oggi le bandiere degli edifici pubblici sono rimaste a mezz’asta e le saracinesche delle attivita’ sono rimaste abbassate durante il breve rito funebre che e’ stato celebrato alle 15 presso il cimitero di Nocera Inferiore.