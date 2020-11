«Ce la sto mettendo tutta per cacciare via dal mio corpo questo maledetto virus – ha scritto il 33enne giornalista Pierpaolo Fasano – Grazie a tutti voi per l’affetto che mi fa commuovere ogni giorno. Pubblico questa ulteriore foto, ancora una volta, per smuovere le coscienze dei tanti negazionisti che ancora aprono bocca. Il covid-19 esiste e fa molto male».

Fasano, speaker di Radio Alfa, tra le più seguite tra l’Agro Sarnese ed il Vesuviano è risultato positivo qualche giorno fa ed è stato subito sintomatico, come ha riferito sui social. Ora si trova ricoverato al Covid Hospital del Loreto Mare e necessita di ossigenoterapia con caschetto Cpap.