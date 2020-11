Le pagelle di Bologna – Napoli 0-1: Grandi Lozano e Koulibaly, meno Ciro Mertens e Fabián Ruiz

BOLOGNA – Un po’ di luce per la squadra azzurra dopo la ‘sola’ sconfitta rimediata contro il Sassuolo di mister De Zerbi. Una rete che vale tre punti importantissimi e che ci conducono al terzo posto della classifica dopo solo sette partite. Grandissimo Lozano che diventa assistman per Osihmen che di testa piazza la rete dello 0-1. Poco meno Mertens ed Insigne, poco precisi con Ruiz che saprebbe fare molto meglio.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

David OSPINA 7 – La parata su Orsolini vale quanto la rete messa a segno da Osihmen. Resta in piedi fino alla fine nonostante si sia acciaccato in entrambi i tempi. Bravo anche su Palacio. Molto attento in uscita.

Giovanni DI LORENZO 6 – Riesce con fatica a trattenere i suoi ‘clienti’ Palacio e Barrow. Un po’ spento ma tutto sommato ok.

Kostas MANOLAS 6,5 – Ottimo sui calci da fermo e sempre presente.

Kalidou KOULIBALY 7,5 – Perfetto nelle giocate. Crea gioco ed e’ in vena di fare goal. Il difensore che talvolta si finge centravanti. Ottimo l’intervento su Orsolini. La grande barriera azzurra.

Elseid HYSAJ 6,5 – A sinistra, senza alcun problema su Orsolini. Respinge bene su un tiro di Palacio.

Fabian RUIZ 6 – Ok la buona prestazione ma, da uno così, ci si aspetta molto di piu’. Poco propenso ai suoi classici tiri da fuori area. Non ci prova nemmeno.

Tiemoué BAKAYOKO 7 – Il centrocampo è Bakayoko. Nessuno passa, una garanzia.

Hirving LOZANO 7 – Procura “sofferenze” a Denswil e manda in gol Osimhen. Corre tanto ed ormai non e’ piu’ una novita’. (Dal 75′ POLITANO SV )

Dries MERTENS 5,5 – Due occasioni sprecate, bene nei movimenti e nel pressing, ma e’ spento e non incide su nulla. (Dal 75‘ ZIELINSKI SV)

Lorenzo INSIGNE 6 – Un sei che vale cinque e mezzo ma, sicuramente, non paragonabile alla prestazione di Ciro Mertens. Tenta qualcosina, meglio nella ripresa ma impreciso. (Dal 83′ ELMAS SV)

Victor OSIMHEN 7 – C’e’ chi gia’ rimpiange i soldi spesi per Victor ma, finalmemte, arriva la rete ed il lavoro per la squadra e’ encomiabile. La sua presenza e’ sempre notevole li’ davanti (Dal 83′ PETAGNA SV)

ALL. Gennaro GATTUSO 6,5 – Non il Napoli che probabilmente avrebbe voluto vedere questa sera in campo ma comunque la squadra c’era, con testa e gambe. Un po’ polemico nell’intervista sul suo modo di gestire la squadra. Sempre a testa alta come un ver uomo del sud. Bene così.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

SKORUPSKI 6

DE SILVESTRI 6

DANILO 5

Takehiro TOMIYASU 5,5

Stefano DENSWIL 4,5 – (Dal 70′ VIGNATO 6,5)

SCHOUTEN 6

DOMINGUEZ 5 – (Dal 63′ SVANBERG 6)

Riccardo ORSOLINI 5

Roberto SORIANO 5,5

Musa BARROW 5

Rodrigo PALACIO 5,5

ALL. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5

Fonte Foto: Eurosport