L’Asl Napoli 3 Sud ha emanato un avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi a medici, appena laureati o anche agli ultimi anni di specialistica dell’Universita’, per assicurare assistenza ai sempre piu’ numerosi ammalati ricoverati negli ospedali di Boscotrecase, Castellammare di Stabia e Sorrento. I candidati devono avere una laurea in medicina e chirurgia e essere in iscritti all’Albo dell’ordine dei medici. Inoltre devono avere una specializzazione in: anestesia e rianimazione, cardiologia, geriatria, malattie apparato respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e medicina interna. A questa manifestazione d’interesse saranno ammessi anche gli iscritti al penultimo e all’ultimo anno del relativo corso di specialistica. Le domande dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’Asl Na 3 Sud Gennaro Sosto all’indirizzo protocollo@pec.aslna3sud.it e possono essere inviate fino alla copertura delle necessita’ assistenziali.

La scadenza dei contratti e’ fissata al 31 gennaio 2021, fatte salve eventuali proroghe dell’emergenza sanitaria. In caso di ammissione i candidati dovranno prendere servizio con decorrenza immediata.