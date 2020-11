Molte le morti per questo virus che si sono verificate in ospedale, in isolamento, per timore del contagio. Così ci ha lasciato questa sera (ieri ndr) Maria, di anni 83, dopo un travagliato ricovero per Covid-19″. Ad annunciarlo è la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale. Ma non è finita qui, perché poco dopo se n’è andata anche la sorella dell’anziana.