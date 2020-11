«Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile». Comincia così la lunga lettera di Diego Armando Maradona Jr per il papà, scomparso nelle scorse ore. Il giovane napoletano figlio di Diego ha voluto affidare ai suoi canali social le sue parole straziate dal dolore. «E non puoi immaginare quanto mi mancherà il tuo abbraccio, papà. Quanto mi mancherà sedermi accanto a te per guardare una partita del Napoli».

«E i miei figli? Come potranno crescere senza un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre accanto a te, che ti difenderanno e saranno orgogliosi del loro nonno. Papà, capitano del mio cuore, non morirai mai perché ti amerò fino al mio ultimo respiro. Aspettami e vienimi a prendere quando arriverà la mia ora perché ti ho sempre voluto al mio lato, perché un figlio con il padre accanto non ha paura di niente. Buon viaggio, 10 del mio cuore. Ti amo», ha concluso Diego Jr.