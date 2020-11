Campania e Toscana probabili regioni rosse. I dati forniti dalle due Regioni sono infatti compatibili con l’attribuzione delle misure più restrittive. Lo si apprende da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid. Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Cts.

La valutazione – spiegano dal Comitato tecnico-scientifico riunito da appena mezz’ora per l’analisi dei dati Covid dell’ultima settimana inviati dalle Regioni – è ancora in corso. E in ogni caso la decisione spetterà solo al ministro della Salute con ordinanza, così come avvenuto a inizio settimana. Intanto fonti vicine al governatore della Regione Campania De Luca confermano a Radiocor che «non è ancora arrivata alcuna indicazione», mentre la Toscana sceglie il profilo basso e non commenta.