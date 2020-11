Era in isolamento con i familiari per un contatti con un positivo, e probabilmente è la paura di aver contratto il Covid ad avergli fatto compiere l’estremo gesto. Un 73enne si è lanciato dal terrazzino della sua proprietà a Solofra. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e personale sanitario. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Sembrerebbe che l’uomo, già con patologie, fosse terrorizzato di finire in ospedale isolato e lontano dagli affetti e con la paura di dovere ricorrere alle cure con l’ossigeno. Questo meccanismo avrebbe potuto fare scattare il gesto estremo.