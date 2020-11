Sconvolto dalla notizia della morte del padre, Diego Armando Maradona Junior (nella foto con il padre) ha lasciato di corsa l’ospedale Cotugno, dove era ricoverato per Covid. Diego era guarito e sarebbe stato dimesso a breve, ma appresa la tragica notizia ha chiesto di uscire subito dall’ospedale. Secondo Fanpage.it subito dopo appresa la notizia del decesso del padre dai media argentini, Diego jr. ha rapidamente svolto tutte le procedure burocratiche obbligatorie in un ospedale per uscire il prima possibile. Fonti riferiscono che avrebbe espresso la volontà di andare ai funerali del padre in Argentina ma non è chiaro se ciò sarà possibile.

Il 34enne napoletano ha appena affrontato il Coronavirus da sintomatico tanto che ha dovuto far ricorso a cure ospedaliere. Diego ha superato la malattia, ma è ancora in fase di recupero nonostante il tampone negativo. Appena qualche giorno fa, infatti, stava continuando la terapia con l’ossigeno.