Antonio Del Giudice, Sindaco di Striano, in provincia di Napoli, impone lockdown ai minori: «La misura sta funzionando, i genitori sono contentissimi». Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza che vieta ai minorenni di allontanarsi dalla propria abitazione: «L’ordinanza è in vigore fino al 16 novembre – ha detto a Ogni Mattina, su TV8 – ma penso proprio che la prolungheremo».

Un provvedimento che ha fatto molto discutere, quello adottato a Striano, poiché vieta ai minori di uscire da soli lungo l’arco dell’intera giornata e non soltanto dalle ore serali così come avviene in altre città che hanno scelto un provvedimento simile.