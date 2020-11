Si è messo in autoisolamento il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati: “Ieri mattina ho avuto qualche linea di febbre. Non ho esitato a sottopormi privatamente al tampone per Covid-19, che ha dato esito negativo. Pur non essendo risultato positivo al virus, per precauzione, resterò in convalescenza per i prossimi giorni, in attesa di ripetere il tampone. Ritornerò al Comune non appena avrò il risultato del secondo tampone, che mi auguro sarà negativo come il primo, per la sicurezza e la tranquillità dei miei collaboratori e di chi opera quotidianamente nel mio stesso contesto lavorativo”.

“Naturalmente continuerò a lavorare da casa per la nostra comunità, restando in contatto constante con i funzionari comunali e gli altri amministratori”, ha concluso.