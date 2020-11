Sarà Maria Pia Ammirati il nuovo direttore di Rai Fiction, la seconda donna a occupare consecutivamente la carica dopo Eleonora Andreatta. La nomina ufficiale, dopo cinque mesi di attesa e la presenza dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini ad interim, è attesa per oggi mercoledì 11 novembre. La Ammirati proviene da Rai Teche ed è una dirigente televisiva, giornalista e scrittrice. A lei il compito di guidare uno dei settori chiave dell’azienda pubblica. Nata a San Giuseppe Vesuviano nel 1963, e laureata in Lettere, la Ammirati è stata vicedirettrice di Rai 1, presidente del Comitato Pari Opportunità della Rai, responsabile di UnoMattina, Linea Verde, Verdetto finale, La vita in diretta e Domenica In. Dal 9 luglio 2014 è diventata direttore di Rai Teche e dal 15 giugno 2020 è anche Presidente di Istituto Luce Cinecittà.

Collabora come giornalista con alcune riviste letterarie e ha pubblicato diversi romanzi, racconti e saggi. Tra questi, “I cani portano via le donne sole” (2001) è stato finalista del Premio Strega, mentre “Se tu fossi qui” (2010) ha vinto il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante e il Premio Letterario Basilicata ed è stato finalista per il Premio Campiello. Nel 2014 la Ammirati è stata tra i personaggi che hanno ricevuto il Premio Rodolfo Valentino Italian Excellence.