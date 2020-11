Fortuna Esposito aveva appena 21 anni ed ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica. Secondo la prima ricostruzione la ragazza avrebbe accusato un malore mentre era in casa sua e i genitori avrebbero subito chiamato il 118. Sembrerebbe che l’ambulanza a causa delle numerose chiamate per casi di Covid sia arrivata in ritardo. Poi il decesso al pronto soccorso.

La ragazza residente a Marano sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco. Nonostante il disperato tentativo dei medici di praticarle un massaggio cardiaco per Fortuna non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime notizie trapelate la salma poi sarebbe stata posta sotto sequestro, l’esame autoptico farò chiarezza sulle cause del decesso.