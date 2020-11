Con entusiasmo annunciamo l’inizio della collaborazione con Eugenia Saporito, che racconterà del Napoli Calcio per Il Fatto Vesuviano.

Una rubrica che ricalca l’orma delle donne ed il pallone per restare sempre informati, con competenza e leggerezza, sulla grande passione che lega i cittadini Vesuviani, napoletani e campani.

Eugenia intanto saluta i lettori con questo breve messaggio: “Ciao amici lettori de ‘Il fatto vesuviano’, e spero tifosi di calcio, mi presento sono Eugenia Saporito, giornalista pubblicista iscritta all’ODG della Campania dal 2017. Appassionata di calcio, ho mosso i primi passi in questo mondo lavorando come Customer Care per la SscNapoli presso lo Stadio San Paolo e successivamente, come pubblicista presso varie testate giornalistiche on line fino ad oggi, approdando ne Il fatto vesuviano. Orgogliosa nel far parte di questo nuovo percorso, vi delizierò con le mie “analisi” obiettive e peculiari sulle performance della squadra partenopea. Buona lettura tutti”.

https://www.facebook.com/EugeniaSaporitoOfficial