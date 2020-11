Per il figlio Diego Jr. doppio dolore per la morte del papà Diego Armando Maradona. Il figlio si trova ricoverato al Cotugno per il Covid ed ha appreso la notizia dai media. Diego Armando Junior è ricoverato per Covid. Sua moglie Nunzia è positiva a casa. Sono annientati dal dolore». L’ultimo messaggio del ragazzo, sul proprio account Instagram, risale a qualche settimana fa. Ha informato i tifosi sulle proprie condizioni di salute e della propria famiglia. Qualche minuto fa, la moglie di Diego Armando Junior ha rotto il silenzio sui social chiedendo rispetto per il dolore che stanno attraversando in queste ore: “Avete almeno il rispetto per quello che stiamo passando. Intasare i telefoni non serve a niente. Per favore stiamo metabolizzando la notizia”.

Diego junior ha la polmonite bilaterale da Covid ed è trattato con l’ossigeno per la terapia da ormai almeno una settimana. La malattia e la pandemia non gli consentiranno di volare in Argentina per l’ultimo saluto al papà: un dramma nel dramma.