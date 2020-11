«Grazie alla generosità dei cittadini sangiuseppesi che hanno effettuato donazioni al conto corrente dedicato attivato a marzo scorso dal Comune, abbiamo donato al Covid Hospital di Boscotrecase, nelle mani del direttore Sanitario, Savio Marziani, del primario, Luciano Maia e del caposala Giovanni Savino, un ventilatore polmonare portatile di elevatissima qualità, che potrà essere utilizzato anche sulle ambulanze del 118, per intervenire tempestivamente nel caso in cui i pazienti presentino forti insufficienze respiratorie». Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino commenta ancora: «Ho colto, negli occhi dei sanitari, la grande felicità per il dono ricevuto. Solo così, uniti, a tutti i livelli, istituzionali e civili, possiamo combattere e vincere contro questo dannato virus: con azioni efficienti e concrete. Grazie di cuore a tutti voi che avete donato, ciascuno quanto poteva, per dare una chance in più ai medici di salvare vite umane. Sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso della mia città».