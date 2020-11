«Registriamo, purtroppo, un nuovo decesso per Covid 19. Esprimo sincera vicinanza alla famiglia della signora M.C. che oggi, tristemente, perdiamo. Mi unisco al loro dolore. Non c’è bisogno che aggiunga altro». Ad annunciare purtroppo una nuova vittima del Coronavirus è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «La drammaticità del momento che attraversiamo è evidente e mi auguro che ciascuno abbia ormai compreso di dover assumere comportamenti conseguenti. Bisogna restare in casa ed uscire solo per lavoro o per gli acquisti più indispensabili».

In città cresce, intanto, il numero di positivi. Salgono a 330 i soggetti risultati positivi nel corso di questa seconda fase epidemica, 134 cittadini sono già stati dichiarati guariti a seguito di negatività al tampone di controllo, 196 sono gli attualmente positivi.