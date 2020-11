“Con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris abbiamo discusso della volonta’ di rendere in citta’ un omaggio a Diego Armando Maradona: sara’ un evento popolare, corale, aperto ai tifosi ed ai cittadini. E percio’ aspetteremo la fine dell’emergenza sanitaria ed anche l’arrivo in Italia del nuovo ambasciatore argentino”. Cosi’ alla Dire la Console generale della Repubblica Argentina a Roma, Ana de la Paz Tito, per la quale la proposta di intitolazione dello stadio San Paolo al Pibe de oro e’ “un bel gesto. Ho ringraziato il sindaco per l’iniziativa”.

“E’ importante riconoscere che Diego per Napoli e l’Argentina e’ e sara’ sempre un simbolo. Ci aiuta a definire la nostra identita’ ed i valori che vogliamo perseguire. I suoi valori sono stati il coraggio di fronte al potere, il rispetto e la vicinanza per i piu’ deboli, l’amicizia e la disponibilita’ verso il prossimo, ed il desiderio di una societa’ piu’ egualitaria. L’Argentina e Napoli sono vicine sempre ed oggi, vedendo quello che qui si e’ mosso per Diego, lo sono ancor di piu’. Credo che la tristezza quando e’ vissuta insieme e’ meno forte e qui a Napoli, passeggiando per la citta’, per i suoi quartieri, si alleggerisce”.