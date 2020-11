“E’ un momento difficile che la nostra comunita’ sta vivendo in queste ore a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19 e del preoccupante aumento di casi positivi che registriamo giorno dopo giorno. L’Asl Napoli 2 Nord ci ha riferito che oggi ci sono altri 63 casi positivi a Pozzuoli. Per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri concittadini siamo costretti ad adottare ulteriori misure restrittive. Non possiamo correre il rischio di mandare all’aria i sacrifici fatti nei mesi scorsi. Non abbiamo alternative per ora”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, al termine della riunione del centro operativo comunale di protezione civile che ha stabilito nuovi provvedimenti per la citta’. Da sabato 7 a lunedi’ 16 novembre resteranno interdetti al pubblico la passeggiata del lungomare Pertini, il tratto pedonale che circonda il lago d’Averno, la darsena (limitatamente al perimetro dello specchio d’acqua) e la villetta di Lucrino adiacente alla piscina comunale.

Chiusi anche i centri sociali per anziani e tutti gli impianti sportivi pubblici e privati ad eccezione di quelli utilizzati per le attivita’ professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche di livello nazionale. Modificati inoltre gli orari di apertura dei parcheggi comunali: quelli del Molo Caligoliano e del Mercato Ittico all’Ingrosso chiuderanno tutti i giorni alle 20:30, tranne la domenica che saranno interdetti dalle 18:30; il Multipiano invece restera’ aperto tutti i giorni solo dalle 12 alle 18:30. Tra i provvedimenti adottati infine la proroga della chiusura al pubblico degli uffici comunali, sempre fino al 16 novembre, tranne che per i servizi essenziali.