Grave incidente ieri sera poco dopo le venti alle porte di San Giorgio del Sannio. Teatro del sinistro Via dei Sanniti. Due auto, una Mercedes e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente, forse a causa di un sorpasso azzardato. Una delle due macchine, secondo quanto si apprende, avrebbe proceduto a fari spenti. Il bilancio è due feriti di cui uno, il conducente della Mercedes trasportato, un 31enne in codice rossi portato al San Pio.

Per l’altro automobilista, per il quale si è disposto il ricovero in ospedale, le condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto i Carabinieri della stazione di San Giorgio del Sannio per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.