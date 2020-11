Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica, hanno controllato un circolo privato di via per Barracano. Nel locale i poliziotti hanno sorpreso 12 persone che non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale ed hanno sequestrato 12 apparecchi del tipo “slot-machine”, tutti abusivi e non collegati alla rete, e 205 euro.

Il titolare, un 48enne napoletano, è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di gioco, mentre un avventore, che stava utilizzando un apparecchio videopoker, è stato denunciato per partecipazione a gioco d’azzardo. Tutti i presenti, napoletani tra i 37 e i 60 anni, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.