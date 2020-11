Paura e preoccupazione per gli ospiti di Villa del Sole, casa di riposo di Torre del Greco che si trova all’interno dell’Hotel Sakura di via De Nicola. Sono, infatti, una ventina le persone risultate positive al Covid-19 tra anziani e operatori sanitari. Stando a cio’ che si apprende, nessuno dei contagiati presenta sintomi e le persone ospiti della struttura sono state poste in isolamento per salvaguardare gli altri anziani (alcuni dei quali sono ancora in attesa del risultato del tampone). Dalla casa di riposo fanno sapere che sono sempre stati rispettati tutti i protocolli previsti e non si fanno ipotesi sull’inizio di quello che e’ un vero e proprio focolaio.

Va detto che lavora nella struttura di via De Nicola anche l’assessore comunale con delega ai Lavori pubblici, Luisa Giordano, risultata positiva a inizio settimana e il cui contagio ha messo in allarme anche la giunta guidata dal sindaco Giovanni Palomba, i cui componenti sono rimasti in isolamento fino al risultato negativo dei test molecolari ai quali si sono sottoposti.