Positive al coronavirus tre pazienti della nota Clinica Malzoni di Avellino. La direzione della struttura di Viale Italia ha immediatamente disposto uno screening su tutti i pazienti ricoverati e sul personale sanitario per verificare la presenza di possibili altri casi. Sono stati sospesi i nuovi ricoveri e dimessi i pazienti in via di guarigione.

Interrotte per il momento anche le attività di pronto soccorso ostetrico e di chirurgia oncologica. Come in tutte le strutture sanitarie è stato attivato il protocollo di sanificazione e la settimana prossima saranno ripresi i ricoveri.