Entrano nella fase conclusiva i lavori di collettamento dei reflui prodotti a Torre Annunziata all’impianto di depurazione di foce Sarno. A comunicarlo, in un comunicato diffuso dal proprio ufficio stampa, è il sindaco della città vesuviana Vincenzo Ascione.

Anche per questo motivo il primo cittadino e il comandante della polizia locale, Antonio Virno, hanno emanato un’ordinanza con la quale si stabilisce che «a partire dal 7 dicembre e per i prossimi dodici mesi» è istituito «il divieto di sosta e transito in via Fusco, dall’intersezione con via IV Giornate fino a quella con via Alfani». Al contempo sarà istituito «un nuovo senso unico di marcia in via IV Giornate con accesso da via Fusco e in direzione di via Gambardella. Vigerà, inoltre, il doppio senso di marcia e il divieto di sosta in via Gambardella, nel tratto compreso dall’intersezione con via IV Novembre fino a quella con via Alfani».