Ecco quanto ha annunciato il premier Giuseppe Conte in Parlamento a riguardo del nuovo Decreto anticontagio in arrivo per domani:

Coprifuoco alle 21; Didattica a distanza al 100% alle Superiori (in Campania e Puglia didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado).; Limiti alla mobilità fra Regioni a rischio.

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Chiusi anche i musei, le sale bingo e quelle scommesse. I mezzi pubblici potranno essere pieni al 50% e ci saranno limiti alla circolazione delle persone di sera.