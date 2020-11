Padre e figlia sono morti a poche ore di distanza a causa del Covid. Succede a Trentola Ducenta, nel Casertano. Si è spento prima il padre 80enne, poi sua figlia 47enne, docente a Rocca di Papa, nel Lazio. Nella giornata di ieri si è spenta Anna Conelli, docente presso l’Istituto Comprensivo “Leonida Montanari” di Rocca di Papa: insegnava ai bimbi della scuola dell’infanzia “Giardino degli Ulivi”, fa sapere la dirigenza scolastica.

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la Città di Rocca di Papa si stringono attorno al dolore della sua famiglia e di tutti i suoi cari, ricordando Anna come punto di riferimento per i suoi piccoli alunni e per l’intero corpo docenti dell’Istituto”, scrive il Comune nel Lazio.