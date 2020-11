Lutto nel mondo dell’avvocatura napoletana, è morto l’avvocato Federico Baffi, di 37 anni, figlio del principe del Foro Eugenio Baffi, scomparso il 25 novembre di due anni fa. Al momento non sono note le cause del decesso, ma non si esclude nulla.

Un dramma per parenti, amici e colleghi per la prematura scomparsa del professionista. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: “L’Avvocatura napoletana, oltre la recente scomparsa di tanti Maestri, perde anche la gioventù nella quale aveva riposto speranza, perde l’entusiasmo della genialità, della preparazione e dell’eleganza delle nuove generazioni. Una perdita incolmabile. Addio Avvocato Federico Baffi”.