“Invito i sindaci a predisporre da oggi la chiusura dei lungomare e di parte dei centri storici nei fine settimana. Non possiamo tollerare che ci siano, in questa situazione, migliaia di persone che vanno a passeggio come se niente fosse”. Così in una nota il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Inoltre, il governatore “invita a predisporre attività di controllo e di sanzione per chi ancora oggi, gira senza mascherina”.

“Ho detto, e ripeto, che dobbiamo considerarci la realtà più esposta, e che dobbiamo adottare prima di altri, e con più rigore, le misure necessarie” conclude De Luca.