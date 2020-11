“C’e’ stata ieri una riunione tra le regioni ed il governo. Al di la’ delle chiacchiere c’e’ una cosa concreta che mi pare sia emersa e cioe’ l’orientamento di aprire le scuole il 9 gennaio”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Una delle cose piu’ sconvolgenti di questi mesi e’ stata la posizione del ministro dell’Istruzione spalleggiata da presidente del Consiglio – ha ribadito – si poteva immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre, poi chiudere dopo due settimane pe le feste di Natale e poi riaprirle a gennaio?”. “Non ci sono parole, siamo in un paese nel quale le cose piu’ semplici sono una conquista. Mi auguro che si aprano le scuole a gennaio”.

«Si sta ragionando sulle zone, controzone, sottozone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata». Lo ribadisce il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Per De Luca, ci sono «ragioni obiettive» che fanno decidere per il colore delle zone ma ci sono anche «altre ragioni che rinviano a motivi di politica politicante dove la sanità non c’entra niente». Una cosa è certa, afferma il governatore: «Cari cittadini ve lo dico, noi siamo nelle mani del Padreterno e della Regione Campania. Qua è tutto aperto e il livello dei controlli è uguale a zero. Parlare di zona rossa mi fa innervosire, indignare. È fumo, ipocrisia e finzioni, non è zona rossa e non so cosa sia, evitiamo di prenderci in giro».