Il proprietario del mobilificio di Poggiomarino crollato questa mattina è rimasto lievemnte ferito a seguito dell’evento. I vigili del fuoco, presenti sul posto, escludono la presenza di altre persone coinvolte. I pompieri sono al lavoro per la messa in sicurezza. Sono stati proprio i soccorritori ad informare sul lieve ferimento. Tuttavia l’uomo è stato medicato sul posto dal 118. Dunque davvero nulla di preoccupante.

“Volevo informare che in riferimento al crollo di un immobile avvenuto in via Nuova San Marzano la situazione è gestita dalle Forze dell’Ordine prontamente intervenute, non ci sono vittime ma solo qualche lieve ferito assistito dal personale sanitario. Chiedo a tutti di evitare di recarsi sul posto per non intralciare le operazioni in atto”, fa sapere il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga.