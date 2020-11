«Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Dopo oltre 80 anni di storia in una manciata di minuti vanno in fumo i nostri sogni, le nostre aspettative, il nostro quotidiano impegno ma non il nostro duro lavoro svolto fino ad ora. Quello che la Cutolo Arredamenti ha seminato in questi anni con la nostra passione e dedizione verso gli altri ci ha ripagato con il vostro immenso e caloroso amore». A scrivere sul proprio profilo sociale è Luigi Cutolo, amministratore del mobilificio di Poggiomarino crollato venerdì mattina.

«Amici, parenti, clienti e fornitori tutti ci hanno sommerso di belle parole e credetemi in momenti come questi non sono per nulla scontate. Volevo inoltre ricordare a tutti voi, visto che non ne ho sentito parlare in notiziari e social che oltre la grave perdita dei nostri locali commerciali c’è stata anche la straziante perdita della mia casa posta sul negozio – continua – Tutti i sacrifici di una vita con tutto il bagaglio di ricordi ad essa legati si sono sgretolati in pochi istanti. Io stesso sono vivo per miracolo riemerso dalle macerie e mia moglie con i miei due bambini salvati dal tempestivo intervento di “angeli custodi” accorsi sul posto. Grazie di vero cuore da parte di tutta la famiglia Cutolo a chiunque abbia avuto un dolce pensiero per noi e per l’affetto dimostrato che supera di gran lunga le nostre aspettative. Ho scelto una foto in cui si vede un sole sorgere dietro le macerie perché così sarà anche per noi. Torneremo a splendere più forti di prima anche se ci vorranno enormi sacrifici».