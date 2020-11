Il sindaco di Melito, Antonio Amente, è positivo al Covid-19 ed è ricoverato all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania a causa di una crisi respiratoria. E’ lo stesso Amente a rassicurare sul fatto che le sue condizioni “sono stabili e sono monitorato costantemente dal personale medico che mi sta assicurando tutte le cure del caso”.

In un post su Facebook Amente invita i suoi concittadini ad attenersi “minuziosamente alle ordinanze e alle disposizioni in materia di Covid-19, di limitare le uscite al minimo indispensabile e, in ogni caso, indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza”. Amente infine esorta i cittadini melitesi a “isolarsi” e “a contattare immediatamente il medico curante in caso di sintomi simil influenzali”.