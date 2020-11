«Come vi ho anticipato, tra qualche giorno daremo vita ad un fondo di solidarietà: il Comune farà la sua parte con 100mila euro, confido nella generosità di chi può donare per renderlo ancora più cospicuo e far trascorrere un Natale migliore a chi è in difficoltà». Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che confida nella generosità di chi in questo momento può dare a chi invece sta avendo grosse difficoltà causa Covid.

E sulle scuole Capasso continua: «Ho emanato un’ordinanza sulla sospensione delle attività didattiche, in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia nonché quelle delle prime classi della scuola primaria sia pubbliche che private a far data dal prossimo 24 novembre e fino al 29 novembre».