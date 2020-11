Via al servizio di supporto psicologico gratuito “Ti Ascolto”. “A partire da questa mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 13, abbiamo deciso, con il Servizio Politiche Sociali del Comune di San Giuseppe Vesuviano, di offrire un servizio di supporto psicologico gratuito per quanti, provati dalla pandemia in corso, ritengano di necessitare di un sostegno professionale qualificato”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.