Oggi sotto quota 3mila a riguardo dei nuovi contagi da Coronavirus in Campania. Ecco i positivi del giorno comune per comune così come diffusi dall’Unità di Crisi Regionale. Si tratta dei nuovi casi rilevati nella giornata di oggi 28 novembre e non dei contagi attivi nelle città.

Acerra 10 Afragola 30 Agerola 4 Airola 2 Alife 3 Altavilla Irpina 2 Alvignano 3 Amalfi 2 Angri 13 Apice 3 Ariano Irpino 7 Arienzo 7 Arpaia 3 Arzano 4 Atripalda 6 Avella 3 Avellino 15 Aversa 33 Bacoli 22 Barano d’Ischia 6 Baronissi 4 Baselice 10 Battipaglia 8 Bellizzi 3 Benevento 56 Boscoreale 6 Boscotrecase 2 Bracigliano 6 Caivano 12 Calvi 6 Calvi Risorta 3 Calvizzano 14 Campoli del Monte Taburno 4 Capodrise 9 Capriglia Irpina 3 Capua 7 Cardito 5 Carinaro 4 Casagiove 5 Casal di Principe 24 Casalduni 4 Casalnuovo di Napoli 11 Casaluce 6 Casamicciola Terme 2 Casandrino 6 Casapesenna 7 Casapulla 6 Casavatore 7 Caserta 36 Casola di Napoli 8 Casoria 29 Castel San Giorgio 18 Castel Volturno 3 Castellammare di Stabia 27 Cava de’ Tirreni 28 Cellole 2 Cercola 19 Cesa 16 Corbara 5 Crispano 5 Curti 18 Eboli 13 Ercolano 36 Fisciano 10 Foglianise 2 Fontanarosa 5 Forio 5 Fragneto Monforte 2 Francolise 3 Frattamaggiore 13 Frattaminore 3 Frignano 4 Furore 6 Giffoni Sei Casali 2 Giffoni Valle Piana 5 Giugliano in Campania 59 Gragnano 28 Grazzanise 7 Gricignano di Aversa 19 Grottolella 3 Grumo Nevano 5 Guardia Lombardi 2 Ischia 6 Lacco Ameno 4 Lettere 4 Lioni 6 Lusciano 8 Macerata Campania 5 Maddaloni 16 Marano di Napoli 28 Marcianise 22 Marigliano 8 Massa di Somma 7 Massa Lubrense 2 Melito di Napoli 24 Mercato San Severino 2 Mercogliano 3 Moiano 2 Molinara 3 Monte di Procida 8 Montecorvino Pugliano 11 Montecorvino Rovella 3 Monteforte Irpino 10 Montella 2 Montesarchio 7 Morcone 3 Mugnano di Napoli 15 Napoli 315 Nocera Inferiore 16 Nocera Superiore 18 Nola 10 Orta di Atella 14 Ospedaletto d’Alpinolo 2 Ottaviano 6 Pagani 4 Palma Campania 3 Pastorano 2 Pellezzano 7 Piano di Sorrento 5 Pignataro Maggiore 2 Poggiomarino 16 Pollena Trocchia 6 Pomigliano d’Arco 17 Pompei 21 Pontecagnano Faiano 3 Portici 32 Portico di Caserta 5 Pozzuoli 48 Praiano 4 Pratola Serra 5 Qualiano 15 Quarto 18 Recale 9 Reino 2 Roccabascerana 3 Roccagloriosa 3 Roccapiemonte 5 Roccarainola 2 Sala Consilina 8 Salerno 54 San Bartolomeo in Galdo 4 San Cipriano d’Aversa 15 San Giorgio a Cremano 19 San Giorgio del Sannio 9 San Giuseppe Vesuviano 6 San Leucio del Sannio 2 San Marcellino 9 San Marco dei Cavoti 7 San Marco Evangelista 9 San Martino Valle Caudina 4 San Marzano sul Sarno 5 San Michele di Serino 2 San Nicola la Strada 11 San Nicola Manfredi 2 San Prisco 12 San Salvatore Telesino 2 San Sebastiano al Vesuvio 5 San Tammaro 3 San Valentino Torio 7 Sant’Agata de’ Goti 5 Sant’Agnello 5 Sant’Anastasia 13 Sant’Angelo a Cupolo 3 Sant’Antimo 6 Sant’Antonio Abate 12 Sant’Arcangelo Trimonte 2 Sant’Arpino 3 Sant’Egidio del Monte Albino 9 Santa Maria a Vico 13 Santa Maria a Vico 13 Santa Maria Capua Vetere 14 Sapri 4 Sarno 27 Saviano 6 Scafati 30 Scala 2 Serrara Fontana 2 Sessa Aurunca 9 Siano 9 Solofra 4 Somma Vesuviana 13 Sorrento 3 Sparanise 2 Striano 5 Succivo 4 Teggiano 9 Terzigno 6 Teverola 12 Tocco Caudio 2 Torre Annunziata 12 Torre del Greco 56 Torre Orsaia 2 Tramonti 3 Trentola-Ducenta 27 Valle Agricola 4 Vico Equense 15 Vietri sul Mare 3 Villa di Briano 13 Villa Literno 11 Villaricca 19 Vitulano 2 Volla 16