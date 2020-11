Oggi contagi in calo in Campania, sotto quota duemila. Ecco come sono divisi comune per comune così come diffuso dall’Unità di Crisi Regionale. Si tratta solo dei nuovi positivi rilevati nella giornata di oggi 30 novembre.

Acerno 10 Acerra 7 Afragola 8 Aiello del Sabato 4 Altavilla Silentina 3 Angri 4 Ariano Irpino 3 Arzano 4 Atripalda 6 Avellino 15 Aversa 9 Bacoli 4 Baronissi 4 Battipaglia 8 Bellizzi 5 Benevento 10 Boscoreale 10 Bracigliano 12 Caivano 4 Calitri 3 Calvizzano 7 Campagna 12 Capua 11 Cardito 4 Carinaro 2 Casagiove 2 Casal di Principe 12 Casaletto Spartano 4 Casalnuovo di Napoli 4 Casaluce 4 Casapesenna 4 Casavatore 8 Caserta 8 Casoria 5 Castel di Sasso 2 Castel Morrone 2 Castellabate 3 Castellammare di Stabia 42 Castello di Cisterna 2 Castelvetere sul Calore 2 Cercola 13 Cesa 4 Chiusano di San Domenico 5 Contursi Terme 2 Crispano 3 Curti 3 Eboli 18 Ercolano 34 Fisciano 4 Forino 5 Forio 3 Frattamaggiore 5 Frigento 3 Frignano 2 Giffoni Valle Piana 3 Gioia Sannitica 6 Giugliano in Campania 42 Gragnano 3 Grazzanise 5 Gricignano di Aversa 4 Ischia 7 Lioni 2 Lusciano 6 Maddaloni 7 Marano di Napoli 18 Marcianise 16 Marigliano 7 Massa di Somma 3 Massa Lubrense 3 Melito di Napoli 31 Mercato San Severino 13 Mercogliano 6 Mondragone 4 Monte di Procida 2 Monte San Giacomo 5 Montecorvino Pugliano 7 Montecorvino Rovella 10 Monteforte Irpino 2 Montemiletto 2 Montoro Inferiore 2 Morcone 8 Mugnano di Napoli 16 Napoli 126 Nocera Inferiore 6 Nocera Superiore 2 Nola 7 Oliveto Citra 2 Orta di Atella 11 Ospedaletto d’Alpinolo 2 Ottaviano 17 Palma Campania 4 Parete 2 Pellezzano 8 Piana di Monte Verna 2 Piedimonte Matese 4 Poggiomarino 12 Pollena Trocchia 13 Pomigliano d’Arco 7 Pompei 10 Pontecagnano Faiano 6 Portici 12 Pozzuoli 28 Pratola Serra 3 Qualiano 15 Quarto 33 Recale 5 Roccapiemonte 7 Sala Consilina 7 Salerno 38 San Bartolomeo in Galdo 3 San Cipriano d’Aversa 11 San Gennaro Vesuviano 3 San Giorgio a Cremano 18 San Giorgio del Sannio 4 San Giuseppe Vesuviano 14 San Gregorio Magno 3 San Mango Piemonte 2 San Marcellino 2 San Michele di Serino 2 San Nicola la Strada 4 San Pietro al Tanagro 2 San Prisco 2 San Sebastiano al Vesuvio 4 Sant’Agnello 4 Sant’Anastasia 4 Sant’Antimo 5 Sant’Antonio Abate 8 Sant’Arpino 7 Sant’Arsenio 2 Santa Maria a Vico 4 Santa Maria a Vico 4 Santa Maria Capua Vetere 9 Santo Stefano del Sole 3 Scafati 6 Serino 8 Serrara Fontana 4 Serre 7 Sessa Aurunca 13 Siano 2 Somma Vesuviana 9 Sparanise 2 Striano 2 Succivo 4 Teano 3 Teggiano 3 Terzigno 7 Teverola 6 Torre Annunziata 9 Torre del Greco 42 Tufino 3 Vico Equense 2 Vietri sul Mare 2 Villa di Briano 6 Villa Literno 9 Villaricca 9 Vitulazio 5 Volla 23