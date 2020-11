In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.334 positivi al Coronavirus, 32 decessi (tra il 13 e il 18 novembre) e 2.255 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Gli asintomatici sono 3.127 e i sintomatici 207. Il numero dei contagi da inizio pandemia sale a 125.276 mentre le persone decedute sono 1.192. Il numero complessivo dei guariti è 28.898. I tamponi processati complessivamente sono 1.355.455 di cui 23.496 eseguiti nella giornata di ieri. In merito ai posti letto su base regionale sono 656 quelli in terapia intensiva disponibili di cui 194 occupati. Per quanto riguarda, invece, i posti di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160 di cui 2.287 attualmente occupati.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.334

di cui:

Asintomatici: 3.127

Sintomatici: 207

Tamponi del giorno: 23.496

Totale positivi: 125.276

Totale tamponi: 1.355.455

​Deceduti: 32 (*)

Totale deceduti: 1.192

Guariti: 2.255

Totale guariti: 28.898

​* Deceduti tra il 13 e il 18 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 194

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 2.287

** Posti letto Covid e Offerta privata