I contagiati del giorno in Campania sono 3.657, di cui 430 con sintomi e 3.227 asintomatici, su 23.479 tamponi processati. In calo la percentuale dei positivi sui tamponi (15,6%), ma aumentano i morti e anche le persone guarite. Sono 75 i decessi, avvenuti tra il 3 e il 17 novembre ma registrati nelle ultime 24 ore, e 1.169 i guariti. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. Dall’inizio dell’emergenza Covid sono stati registrati in Campania 121.942 casi su 1.331.959 tamponi. Sono 1.160 le persone morte e 25.643 quelle guarite.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.657

di cui:

Asintomatici: 3.227

Sintomatici: 430

Tamponi del giorno: 23.479

Totale positivi: 121.942

Totale tamponi: 1.331.959

​Deceduti: 75 (*)

Totale deceduti: 1.160

Guariti: 1.169

Totale guariti: 25.643

​* Deceduti tra il 3 e il 17 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 200

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 2.259

* Posti letto Covid e Offerta privata