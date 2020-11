Ottava vittima in Irpinia per Coronavirus in meno di due giorni. È deceduto questa mattina, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 83enne di Montoro (Avellino). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera in gravi condizioni il 2 novembre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva al Covid Hospital.

Presentava patologie pregresse. Cordoglio da parte della comunità di Montoro. Solo nella giornata di ieri sono morte negli ospedali irpini sette persone.